Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Сумах, фото: прокуратура Сумщини
Російський «Шахед» вдарив по спальному району Сум — четверо поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199997-rosiyskyy-shahed-vdaryv-po-spalnomu-rayonu-sum-chetvero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 6 жовтня, близько 21.50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми.
.
Безпілотник влучив у спальний район обласного центру, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Внаслідок ворожої атаки:
- чотири людини поранено (11-річний хлопчик, 34-річна жінка та 51-річний і 65-річний чоловіки);
- пошкоджено дев’ять приватних будинків, два багатоквартирних будинки та три приватні автомобілі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...