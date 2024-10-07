Двое братьев погибли в результате российского обстрела Сумщины

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: Google Maps
Двое братьев погибли в результате российского обстрела Сумщиныhttps://racurs.ua/n200000-dvoe-bratev-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-obstrela-sumschiny.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок артобстрілу по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині у власному будинку загинуло двоє братів віком 35 та 38 років.
.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Обстріл стався сьогодні, 7 жовтня, о 03.00.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...