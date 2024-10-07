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Ракурс
Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: Google Maps

Двое братьев погибли в результате российского обстрела Сумщины

7 окт 2024, 12:48
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На Сумщині внаслідок артобстрілу по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині у власному будинку загинуло двоє братів віком 35 та 38 років.


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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Обстріл стався сьогодні, 7 жовтня, о 03.00.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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