Двоє братів загинули внаслідок російського обстрілу Сумщини

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Двоє братів загинули внаслідок російського обстрілу Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n200000-dvoie-brativ-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-sumschyny.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок артобстрілу по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині у власному будинку загинуло двоє братів віком 35 та 38 років.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Обстріл стався сьогодні, 7 жовтня, о 03.00.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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