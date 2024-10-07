Двоє братів загинули внаслідок російського обстрілу Сумщини

Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n200000-dvoie-brativ-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-sumschyny.html

Ракурс

На Сумщині внаслідок артобстрілу по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині у власному будинку загинуло двоє братів віком 35 та 38 років.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Обстріл стався сьогодні, 7 жовтня, о 03.00.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).