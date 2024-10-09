Украина и Хорватия подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: ОП

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Угода про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Хорватією була підписана у середу, 9 жовтня.

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Документ своїми підписами скріпили український президент Володимир Зеленський та хорватський премʼєр-міністр Андрей Пленкович. Цієї угодою Хорватія закріплює свій обов’язок підтримувати Україну до перемоги у війні. Про це повідомили в Офісі президента.

Йдеться про співпрацю між ОПК, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проектів в Україні. Також країни вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Загреб вже виділив понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання.

Також Хорватія допомагатиме Україні у гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Також вона підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО та зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації Формули миру.

На Банковій нагадали, що Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії у 2014 році. Загальна сума допомоги з лютого 2022 року становить близько 300 млн євро. Це 11 оборонних пакетів.

Нагадаємо, у вересні Україна та Ірландія уклали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами. Ця домовленість передбачає, що у 2024 році Ірландія виділить Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку, а також щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.