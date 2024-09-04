Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду. Фото:

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Україна та Ірландія уклали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами.

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У середу, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали відповідний двосторонній документ. Загалом Київ уклав вже 26 відповідних угод. Про це повідомили в Офісі президента.

Ця угода передбачає, що у 2024 році Ірландія виділить Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку, а також щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного російського вторгнення Дублін надав Києву допомоги на суму близько 380 млн євро.

В угоді також прописано, що ірландський уряд передасть Україні системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів й продовжуватиме брати участь у коаліції з розмінування.

Також Ірландія вивчатиме потенційні шляхи підтримки України в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Угода передбачає, що Дублін забезпечуватиме постійну підготовку ЗСУ через місію Євросоюзу з військової допомоги в Україні.

Ірландія також сприятиме притягненню країни-агресора рф до відповідальності та відшкодування збитків, а також подальшому посиленню санкцій.

Крім того, ірландський уряд докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру.

Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС, — зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, 11 липня Україна та Румунія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. У рамках угоди румунський уряд зобов’язався передати Україні систему Patriot та сприяти максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.