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ГУР показало кадры пуска БпЛА «Бобер». Скриншот с видео

ГУР показало кадры пуска БпЛА «Бобер» и результат атаки на аэродром (ВИДЕО)

10 окт 2024, 21:18
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Українська розвідка показала кадри свіжих спецоперацій.


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ГУР 10 жовтня оприлюднило кадри пуску БпЛА дальнього радіусу дії «Бобер» та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому. Відповідне відео Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило в соцмережах.

Ймовірно, на кадрах зафіксований сьогоднішній удар по аеродрому «Ханська» в російській Адигеї, де вранці спалахнули масштабні пожежі.

Як відомо, БпЛА UJ-26 «Бобер» хоч і повільно летить, але має велику дальність польоту. Такий безпілотник здатний вражати цілі на відстані понад 1 тис. км. Цей дрон-камікадзе зовні схожий на маленький літак з двома парами крил.

Нагадаємо, цієї ночі аеродром «Ханська» в Адигейській республіці російської федерації атакували безпілотники. Це летовище розташоване за 3 км на схід від станиці Ханська та за 6 км на північний захід від міста Майкопа. Після атаки в районі аеродрому виникли масштабні пожежі.

Источник: Ракурс


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