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Ракурс
Российские дроны более восьми часов атаковали Киевщину. Фото:

Российские дроны более восьми часов атаковали Киевщину

11 окт 2024, 11:19
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Київська область 11 жовтня перебувала під атакою російських безпілотників.


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П’ятницю, 11 жовтня, вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин. Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники російських військ, які летіли на Київщину. Про це голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

За його словами, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Ніхто серед населення не постраждав. Падіння уламків збитих «Шахедів» зафіксовані поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня російські «Шахеди» атакували місто Чорноморськ в Одеській області. Сили ППО збили більшість ворожих дронів, але були і влучання. Був пошкоджений фасад девʼятиповерхівки, недобудова та медзаклад. П’ятеро людей були поранені, трьох довелося госпіталізувати.

Источник: Ракурс


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