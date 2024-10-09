рф вдарила по портовій інфраструктурі Одеси. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200092-rf-vdaryla-po-portoviy-infrastrukturi-odesy-ie-zagybli-ta-poraneni.html

Ракурс

Російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

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Внаслідок удару балістичним озброєнням загинули п’ятеро осіб, а дев’ятеро дістали поранення. Всі постраждалі — українці. Їм надається медична допомога, а п’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

Під час атаки було пошкоджений контейнеровоз Shui Spirit під прапором Панами. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні.

Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин, — наголосив міністр.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня російські «Шахеди» атакували місто Чорноморськ в Одеській області. Сили ППО збили більшість ворожих дронів, але були і влучання. Був пошкоджений фасад девʼятиповерхівки, недобудова та медзаклад. П’ятеро людей були поранені, трьох довелося госпіталізувати.