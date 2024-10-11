Рашисты планируют наладить подземное производство «шахедов» на ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n200141-rashisty-planiruut-naladit-podzemnoe-proizvodstvo-shahedov-na-vot-cns.htmlРакурс
Російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.
Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що зберігати дрони загарбники планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит.
Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про дії колаборантів та розміщення ворожої техніки до відповідного анонімного чат-бота.