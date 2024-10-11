Окупанти планують виробляти «шахеди» на ТОТ, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n200141-rashysty-planuut-nalagodyty-pidzemne-vyrobnyctvo-shahediv-na-tot-cns.html

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Російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зберігати дрони загарбники планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит.