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Ракурс
Окупанти планують виробляти «шахеди» на ТОТ, фото: «Вікіпедія»

Рашисти планують налагодити підземне виробництво «шахедів» на ТОТ — ЦНС

11 жов 2024, 15:58
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Російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зберігати дрони загарбники планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит.

Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про дії колаборантів та розміщення ворожої техніки до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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