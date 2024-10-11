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Ракурс
Рашисты снова обстреляли Купянск КАБами, фото: «ВолыньPost»

Рашисты ударили КАБами по Купянску — погиб человек

11 окт 2024, 18:37
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Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня, знову обстрілювали Куп’янськ.


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В результаті загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Так, близько 15.30 внаслідок удару КАБами по Куп’янську постраждали троє людей:

  • двох жінок 85 та 55 років госпіталізували;
  • 64-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Було пошкоджено два будинки та дві господарські споруди. На відкритій місцевості сталася пожежа площею 100 кв. м.

Близько 16.00 внаслідок обстрілу Куп’янська загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці.

За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання, — зазначають у відомстві.

Крім того, близько 11.30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.

Источник: Ракурс


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