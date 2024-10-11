Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську — загинула людина

Рашисти знову обстріляли Куп’янськ КАБами, фото: «ВолиньPost»

https://racurs.ua/ua/n200146-rashysty-vdaryly-kabamy-po-kup-yansku-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня, знову обстрілювали Куп’янськ.

.

В результаті загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Так, близько 15.30 внаслідок удару КАБами по Куп’янську постраждали троє людей:

двох жінок 85 та 55 років госпіталізували;

64-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Було пошкоджено два будинки та дві господарські споруди. На відкритій місцевості сталася пожежа площею 100 кв. м.

Близько 16.00 внаслідок обстрілу Куп’янська загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці.

За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання, — зазначають у відомстві.

Крім того, близько 11.30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.