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Спасатели помогли 19-летнему подростку на окраине Ужгорода, фото: ГСЧС
19-летний подросток запутался в кустах на окраине Ужгорода и вызвал все экстренные службы (ФОТО)https://racurs.ua/n200148-19-letniy-podrostok-zaputalsya-v-kustah-na-okraine-ujgoroda-i-vyzval-vse-ekstrennye-slujby-foto.htmlРакурс
На Закарпатті вчора, 10 жовтня, 19-річний мешканець Ужгорода вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу.
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Перелякавшись, він зателефонував в усі екстрені служби, які згадав, повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.
Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду, — зазначають у відомстві.
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