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Спасатели помогли 19-летнему подростку на окраине Ужгорода, фото: ГСЧС

19-летний подросток запутался в кустах на окраине Ужгорода и вызвал все экстренные службы (ФОТО)

11 окт 2024, 19:29
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На Закарпатті вчора, 10 жовтня, 19-річний мешканець Ужгорода вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу.


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Перелякавшись, він зателефонував в усі екстрені служби, які згадав, повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.

Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду, — зазначають у відомстві.

Рятувальники допомогли 19-річному підлітку на околиці Ужгорода, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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