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Рятувальники допомогли 19-річному підлітку на околиці Ужгорода, фото: ДСНС

19-річний підліток заплутався у кущах на околиці Ужгорода й викликав усі екстрені служби (ФОТО)

11 жов 2024, 19:29
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На Закарпатті вчора, 10 жовтня, 19-річний мешканець Ужгорода вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу.


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Перелякавшись, він зателефонував в усі екстрені служби, які згадав, повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.

Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду, — зазначають у відомстві.

Рятувальники допомогли 19-річному підлітку на околиці Ужгорода, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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