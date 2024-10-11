Рятувальники допомогли 19-річному підлітку на околиці Ужгорода, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200148-19-richnyy-pidlitok-zaplutavsya-u-kuschah-na-okolyci-ujgoroda-y-vyklykav-usi-ekstreni-slujby-foto.html

Ракурс

На Закарпатті вчора, 10 жовтня, 19-річний мешканець Ужгорода вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу.

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Перелякавшись, він зателефонував в усі екстрені служби, які згадав, повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.