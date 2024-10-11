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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

План победы должен привести ко второму Саммиту мира — Зеленский (ВИДЕО)

11 окт 2024, 22:12
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План перемоги має привести до дієвого другого Саміту миру й справедливого завершення російської війни проти України.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що вчора, 10 жовтня, представив План перемоги лідерам відразу трьох країн:

  • прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру;
  • президенту Франції Емманюелю Маркону;
  • прем'єру Італії Джорджії Мелоні.

Сьогодні план також було представлено канцлеру Німеччину Олафу Шольцу.

Ми повинні діяти разом — кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, тепер на рівні команд відбуватиметься робота з партнерами у Європі.

Щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни, — резюмував він.

Источник: Ракурс


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