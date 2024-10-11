План перемоги має привести до другого Саміту миру — Зеленський (ВIДЕО)https://racurs.ua/ua/n200153-plan-peremogy-maie-pryvesty-do-drugogo-samitu-myru-zelenskyy-video.htmlРакурс
План перемоги має привести до дієвого другого Саміту миру й справедливого завершення російської війни проти України.
Про це сьогодні, 11 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що вчора, 10 жовтня, представив План перемоги лідерам відразу трьох країн:
- прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру;
- президенту Франції Емманюелю Маркону;
- прем'єру Італії Джорджії Мелоні.
Сьогодні план також було представлено канцлеру Німеччину Олафу Шольцу.
Ми повинні діяти разом — кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції, — наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, тепер на рівні команд відбуватиметься робота з партнерами у Європі.
Щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни, — резюмував він.