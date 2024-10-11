Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200153-plan-peremogy-maie-pryvesty-do-drugogo-samitu-myru-zelenskyy-video.html

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План перемоги має привести до дієвого другого Саміту миру й справедливого завершення російської війни проти України.

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Про це сьогодні, 11 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що вчора, 10 жовтня, представив План перемоги лідерам відразу трьох країн:

прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру;

президенту Франції Емманюелю Маркону;

прем'єру Італії Джорджії Мелоні.

Сьогодні план також було представлено канцлеру Німеччину Олафу Шольцу.

Ми повинні діяти разом — кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, тепер на рівні команд відбуватиметься робота з партнерами у Європі.