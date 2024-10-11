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Володимир Зеленський, фото: «Коментарі»

Хотілось би завершити війну не пізніше 2025 року — Зеленський

11 жов 2024, 20:59
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Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні сьогодні, 11 жовтня, висловив сподівання, що західні союзники допоможуть завершити російсько-українську війну не пізніше 2025 року.


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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Зазначається, що Зеленський подякував Німеччині за надану допомогу, наголосив на важливості продовження підтримки України в наступному році, а також заявив, що Україна має стратегію наближення миру, яку представляє партнерам.

Сьогодні я представлю Шольцу план, як на нашу думку примусити росію до миру, тобто як завершити цю війну — хотілося б, не пізніше ніж у наступному, 2025 році, — і гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який поставить крапку у війні, — наголосив Зеленський, додавши, що зробити це можна у взаємодії всіх партнерів.

Перед поїздкою до Німеччини Зеленський побував у Великій Британії, Франції та Італії, де провів переговори з лідерами цих країн.

Джерело: Deutsche Welle


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