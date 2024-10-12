Война на Украине. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n200159-rf-imeet-preimuschestvo-i-postoyanno-atakuet-genshtab-zayavil-o-slojnoy-situacii-na-fronte.html

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Бойові дії в Україні не припиняються — минулої доби на фронті було 169 боєзіткнень.

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Ситуація на фронті складна. Ворог має перевагу в живій силі й техніці та невпинно атакує українські позиції. Найбільше атак було відбито на Курахівському напрямку — 32. Окупанти намагалися просунутися в районах Костянтинівки, Катеринівки й Водяного. Про це

Ще 23 атаки були зафіксовано на Куп’янському напрямку, а на Покровському напрямку українські війська зупинили 20 штурмів. Вісім ворожих наступів було відбито на Краматорському напрямку, один безуспішний ворожий штурм відбувся на Харківському напрямку.

Також Генштаб поінформував, що в Курській області вчора російська авіація завдала 18 ударів 23 авіабомбами по власній території.

Тим часом військові втрати росії продовжують зростати. Вчора Сили оборони «відмінусували» 1 тис. 290 своїх росіян, а також знищили дев’ять танків, 27 ББМ, 59 артсистем, одну РСЗВ, 110 дронів, 115 автомобілів та 38 одиниць спецтехніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 667 тис. 630 (+1 тис. 290) осіб,

танків — 8 тис. 962 (+9) од,

бойових броньованих машин — 17 тис. 827 (+27) од,

артилерійських систем — 19 тис. 381 (+59) од,

РСЗВ — 1 тис. 230 (+1) од,

засоби ППО — 976 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис. 947 (+110),

крилаті ракети — 2 тис. 619 (+0),

кораблі /катери / warships / boats — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 тис. 513 (+115) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 434 (+38).

Нагадаємо, українська влада повідомляла, що Сили оборони України контролюють близько 40−50% території міста Торецьк у Донецькій області. Решта території вже окупована російськими військами. ЗСУ все ще утримують позиції в населеному пункті, попри спроби загарбників захопити його повністю.