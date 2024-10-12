КНДР может отправить в Украину несколько тысяч солдат. Фото:

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Північнокорейські військові можуть опинитися на фронті в Україні.

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Кілька тисяч солдатів із КНДР зараз проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні. А офіцери з Північної Кореї вже перебувають на окупованих українських територіях й спостерігають за російськими військами та вивчення поля бою .Про це повідомило видання Washington Post із посиланням на представника військової розвідки України.

Зазначається, що українські Сили оборони ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.

Розвідці невідомо, на якому саме напрямку росіяни можуть розгорнути бойові підрозділи з військових КНДР. Припускають, що їх можуть використати у прикордонних російських областях, щоб розвантажити армію рф.

Це могло б мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої російської федерації, — зазначило джерело.

Нагадаємо, днями міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку російській федерації. Такий розвиток подій є цілком реальним, бо російська федерація та Північна Корея раніше підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу.

Джерело: Washington Post