КНДР може ввести війська в Україну на підтримку рф. Фото:

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Північна Корея може відправити своїх військових до України на підтримку російській федерації.

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Такий розвиток подій є цілком реальним, бо російська федерація та КНДР раніше підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу. Про це міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях, передає The Korea Times.

Оскільки рф і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною, — зазначив він.

Також Кім Йонг Хен додав, що нещодавнє повідомлення про загиблих північнокорейських військових на тимчасово окупованих територіях України також, ймовірно, «є правдивою».

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових. Це переважно інженерів, які наглядають за переданою окупантам зброєю. Деякі них вже загинули.

Нагадаємо, 3 жовтня видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару біля тимчасово окупованого Донецька. Внаслідок цієї атаки були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР. Ще троє іноземних військовослужбовців були поранені.

Джерело: The Korea Times