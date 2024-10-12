Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

Российские обстрелы повредили пожарную часть в Константиновке (ФОТО)

12 окт 2024, 15:28
999

На Донеччині вчора, 11 жовтня, внаслідок російського авіаудару зазнала пошкоджень розташована у Костянтинівці пожежно-рятувальна частина.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі;
  • пошкоджені покрівля та ворота гаража;
  • весь особовий склад перебував в укритті та не постраждав.

Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров