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Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС
Российские обстрелы повредили пожарную часть в Константиновке (ФОТО)https://racurs.ua/n200170-rossiyskie-obstrely-povredili-pojarnuu-chast-v-konstantinovke-foto.htmlРакурс
На Донеччині вчора, 11 жовтня, внаслідок російського авіаудару зазнала пошкоджень розташована у Костянтинівці пожежно-рятувальна частина.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі;
- пошкоджені покрівля та ворота гаража;
- весь особовий склад перебував в укритті та не постраждав.
Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій, — наголошують у ДСНС.
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