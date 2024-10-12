Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС
Російський обстріл пошкодив пожежну частину у Костянтинівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200170-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-pojejnu-chastynu-u-kostyantynivci-foto.htmlРакурс
На Донеччині вчора, 11 жовтня, внаслідок російського авіаудару зазнала пошкоджень розташована у Костянтинівці пожежно-рятувальна частина.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- вибуховою хвилею вибиті майже всі вікна та двері будівлі;
- пошкоджені покрівля та ворота гаража;
- весь особовий склад перебував в укритті та не постраждав.
Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій, — наголошують у ДСНС.