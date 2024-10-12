На Донеччині вчора, 11 жовтня, внаслідок російського авіаудару зазнала пошкоджень розташована у Костянтинівці пожежно-рятувальна частина.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій, — наголошують у ДСНС.