Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
россия пыталась отбить Курскую область, но украинские военные держат рубежи — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200183-rossiya-pytalas-otbit-kurskuu-oblast-no-ukrainskie-voennye-derjat-rubeji-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російська армія намагалася відтиснути позиції ЗСУ в Курській області, проте українські військові продовжують тримати визначені рубежі.
.
Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
Також Зеленський відзначив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.
Покровський напрямок — молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій, — наголосив він.
За словами Зеленського, загалом Донеччина і Запорізький напрямок — «це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога».
Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить, — додав він.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...