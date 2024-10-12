Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

россия пыталась отбить Курскую область, но украинские военные держат рубежи — Зеленский (ВИДЕО)

12 окт 2024, 22:19
999

Російська армія намагалася відтиснути позиції ЗСУ в Курській області, проте українські військові продовжують тримати визначені рубежі.


.

Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський відзначив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.

Покровський напрямок — молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій, — наголосив він.

За словами Зеленського, загалом Донеччина і Запорізький напрямок — «це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога».

Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров