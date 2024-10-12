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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

росія намагалася відбити Курську область, але українські військові тримають рубежі — Зеленський (ВІДЕО)

12 жов 2024, 22:19
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Російська армія намагалася відтиснути позиції ЗСУ в Курській області, проте українські військові продовжують тримати визначені рубежі.


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Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський відзначив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.

Покровський напрямок — молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій, — наголосив він.

За словами Зеленського, загалом Донеччина і Запорізький напрямок — «це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога».

Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить, — додав він.

Джерело: Ракурс


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