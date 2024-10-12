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Володимир Зеленський, скріншот відео
росія намагалася відбити Курську область, але українські військові тримають рубежі — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200183-rosiya-namagalasya-vidbyty-kursku-oblast-ale-ukrayinski-viyskovi-trymaut-rubeji-zelenskyy-video.htmlРакурс
Російська армія намагалася відтиснути позиції ЗСУ в Курській області, проте українські військові продовжують тримати визначені рубежі.
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Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
Також Зеленський відзначив військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.
Покровський напрямок — молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій, — наголосив він.
За словами Зеленського, загалом Донеччина і Запорізький напрямок — «це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога».
Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить, — додав він.
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