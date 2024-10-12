рф зазнає колосальних втрат на Покровському напрямку. Фото:

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Військові втрати росії на Покровському напрямку є колосальними.

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Щодня ворожі підрозділи ставлять нові «рекорди» з втрат. Так, лише за добу в 30-й Окремій мотострілецької бригаді було до 50 осіб пораненими і вбитими. Лікарні та госпіталі переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених росіян. Про це український агент з числа військовослужбовців 30-ї ОМСБР, передає рух опору «АТЕШ».

Таку саму інформацію підтвердила агентура із числа медичного персоналу однієї з лікарень тимчасово окупованої Макіївки. Агент розповів, що окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку загарбників. Доходить до того, що українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати військових рф.

Нагадаємо, напередодні представники України в ОБСЄ заявили, що російське командування досі сильно покладається на тактику «гарматного м’яса». Ворог вважає, що може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна вважала б неприйнятною. Тому кожні 2,5 кв .м просування коштує армії рф життя одного солдата.