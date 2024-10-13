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Рашисты 13 октября атаковали Украину беспилотниками, фото: «Википедия»
31 ударный беспилотник сбили силы ПВО Украины в ночь на 13 октября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200186-31-udarnyy-bespilotnik-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-13-oktyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Ворог атакував Україну:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф та окупованого Криму, запущеними по Полтавщині та Одещині;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, запущеними із повітряного простору Курської області рф;
- 68 ударними БПЛА (райони пусків — російські Курськ та Орел).
До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях;
- 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
- один БпЛА — в повітрі. Бойова робота триває.
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