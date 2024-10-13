Рашисти 13 жовтня атакували Україну безпілотниками, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n200186-31-udarnyy-bezpilotnyk-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-13-jovtnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Ворог атакував Україну:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф та окупованого Криму, запущеними по Полтавщині та Одещині;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, запущеними із повітряного простору Курської області рф;

68 ударними БПЛА (райони пусків — російські Курськ та Орел).

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті: