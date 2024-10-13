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Рашисти 13 жовтня атакували Україну безпілотниками, фото: «Вікіпедія»

31 ударний безпілотник збили сили ППО України в ніч на 13 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

13 жов 2024, 09:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Ворог атакував Україну:

  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф та окупованого Криму, запущеними по Полтавщині та Одещині;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, запущеними із повітряного простору Курської області рф;
  • 68 ударними БПЛА (райони пусків — російські Курськ та Орел).

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті:

  • в ході протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях;
  • 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
  • один БпЛА — в повітрі. Бойова робота триває.

Джерело: Ракурс


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