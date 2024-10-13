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Ракурс
Уничтожение российской техники, фото: «АТЕШ»

Партизан «АТЕШ» сжег российский БРДМ на Донецком направлении (ВИДЕО)

13 окт 2024, 13:41
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На Донецькому напрямку агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) зс рф.


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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Поблизу н. п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, — вказано в повідомленні.

Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м’ясом! — наголошують в АТЕШ.

Знищення російської техніки, фото: «АТЕШ»

Знищення російської техніки, фото: «АТЕШ»

Источник: Ракурс


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