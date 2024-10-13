Уничтожение российской техники, фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n200194-partizan-atesh-sjeg-rossiyskiy-brdm-na-doneckom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Донецькому напрямку агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) зс рф.

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Поблизу н. п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, — вказано в повідомленні.