Знищення російської техніки, фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n200194-partyzan-atesh-spalyv-rosiyskyy-brdm-na-doneckomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Донецькому напрямку агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) зс рф.

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Поблизу н. п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, — вказано в повідомленні.