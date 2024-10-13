Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської техніки, фото: «АТЕШ»
Партизан «АТЕШ» спалив російський БРДМ на Донецькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200194-partyzan-atesh-spalyv-rosiyskyy-brdm-na-doneckomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Донецькому напрямку агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) зс рф.
.
Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі руху.
Поблизу н. п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, — вказано в повідомленні.
Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м’ясом! — наголошують в АТЕШ.