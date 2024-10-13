Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Третья мировая война начнется через три-пять месяцев — Трамп

13 окт 2024, 14:12
999

Третя світова війна може початися вже протягом найближчих трьох-пʼятьох місяців.


.

Про це під час мітингу у Каліфорнії 12 жовтня заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє WCBM.

За словами Трампа, 86% американців нібито вважають, що країна рухається хибним шляхом.

У нас проблема. Я насправді хвилююся за наступні три місяці, — заявив він. —  Я хвилююся за наступні три з половиною, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є.

Трамп також висловив переконання, що в разі перемоги на виборах у США зможе врегулювати війну в Україні і «зупинити хаос на Близькому Сході».

Джерело: WCBM

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров