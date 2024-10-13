Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n200195-tretya-svitova-viyna-pochnetsya-cherez-try-p-yat-misyaciv-tramp.html

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Третя світова війна може початися вже протягом найближчих трьох-пʼятьох місяців.

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Про це під час мітингу у Каліфорнії 12 жовтня заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє WCBM.

За словами Трампа, 86% американців нібито вважають, що країна рухається хибним шляхом.

У нас проблема. Я насправді хвилююся за наступні три місяці, — заявив він. — Я хвилююся за наступні три з половиною, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є.

Трамп також висловив переконання, що в разі перемоги на виборах у США зможе врегулювати війну в Україні і «зупинити хаос на Близькому Сході».

Джерело: WCBM