В приложении Минобороны «Армия+» появятся новые функции, среди которых цифровой аналог военного билета

https://racurs.ua/n200202-v-prilojenii-minoborony-armiya-poyavyatsya-novye-funkcii-sredi-kotoryh-cifrovoy-analog.html

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Наступне оновлення застосунку «Армія+" отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, пише сайт Міноборони.

Так, ключові нововведення в «Армія+" включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.