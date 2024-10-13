У застосунку Міноборони «Армія+» з'являться нові функції, серед яких цифровий аналог військового квитка

https://racurs.ua/ua/n200202-u-zastosunku-armiya-z-yavlyatsya-novi-funkciyi-sered-yakyh-cyfrovyy-analog-viyskovogo-kvytka.html

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Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, пише сайт Міноборони.

Так, ключові нововведення в «Армія+" включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.