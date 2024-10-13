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У застосунку Міноборони «Армія+» з'являться нові функції, серед яких цифровий аналог військового квитка
У застосунку «Армія+" з’являться нові функції, серед яких цифровий аналог військового квиткаhttps://racurs.ua/ua/n200202-u-zastosunku-armiya-z-yavlyatsya-novi-funkciyi-sered-yakyh-cyfrovyy-analog-viyskovogo-kvytka.htmlРакурс
Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, пише сайт Міноборони.
Так, ключові нововведення в «Армія+" включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії, — наголосила Катерина Черногоренко.