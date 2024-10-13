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Ракурс
У застосунку Міноборони «Армія+» з'являться нові функції, серед яких цифровий аналог військового квитка

У застосунку «Армія+" з’являться нові функції, серед яких цифровий аналог військового квитка

13 жов 2024, 16:39
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Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.


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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, пише сайт Міноборони.

Так, ключові нововведення в «Армія+" включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії, — наголосила Катерина Черногоренко.

Джерело: Ракурс


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