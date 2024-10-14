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Ракурс
В Торецке не осталось целых домов и укрытий, оккупанты занимают новые районы города

В Торецке не осталось целых домов и укрытий, оккупанты занимают новые районы города

14 окт 2024, 20:47
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У Торецьку не лишилось цілих будинків і укриттів. Окупанти займають нові райони міста.


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Про це 14 жовтня повідомили в ОТУ «Луганськ».

На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі, — розповіла речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Бобовнікова заявила, що росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру, додала вона.

Наявність у місті місцевих мешканців, які не встигли евакуюватися, дуже ускладнює ведення боїв у міській забудові. Адже українські військові змушені дбати про безпеку цивільних і допомагати їм покинути небезпечну зону. Натомість російські окупанти не зважають на жертви як серед власних військових, так і серед місцевих цивільних мешканців.

Мушу зазначити, що ворог використовує підступну тактику, він переодягається в цивільний одяг. Тому нашим оборонцям потрібно двічі думати — це перед нами ворог чи це перед нами мирний мешканець, — повідомила Бобовнікова.

Источник: Ракурс


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