14 октября поступил ряд сообщений о якобы «минировании», фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n200253-vse-soobscheniya-o-minirovanii-14-oktyabrya-ne-podtverdilis-policiya.html

Ракурс

В Україні вчора, 14 жовтня, по всіх регіонах на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель.

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Поліція відпрацювала по всіх цих адресах — усі повідомлення виявилися хибними, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що:

переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес;

опрацьовано понад 2 тич. викликів, здебільшого це інформація про мінування адмінбудівель;

за фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу, котра передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Такі повідомлення — це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів, — наголошують у поліції.

У поліції зазначають, що ще у 2022 році був розроблений та затверджений «Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким суттєво підвищена роль оперативної складової, зокрема застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу, при відпрацюванні таких повідомлень.