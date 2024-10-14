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«Массовое минирование» - сообщения разослали террористы, призывающие жечь авто украинских военных
«Массовое минирование» — сообщения разослали террористы, призывающие жечь авто украинских военныхhttps://racurs.ua/n200243-massovoe-minirovanie-soobscheniya-razoslali-terroristy-prizyvauschie-jech-avto-ukrainskih.htmlРакурс
Хвиля повідомлень про «масове замінування» прокотилася 14 жовтня в Україні.
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По Україні анонімно повідомили про масові замінування будівель — від органів державної влади до редакцій медіа. Поліція це перевіряла.
Вибухівку шукали у школах, міськрадах, будівлях Мінкультури, приміщеннях Вищої ради правосуддя та Київського апеляційного суду, інших установах Києва, а ще на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.
Понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України.
Про замінування свого офісу повідомляло й українське видання LIGA.net. Перевірка встановила, що небезпеки нема — працівники вже повернулись до роботи.
На електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів розіслали анонімні листи про замінування їхніх будівель. Відправник, який представився Олександром Ассаулюком, обіцяв дистанційно підірвати заміновані приміщення. Відповідальність за це він покладає на терористичну групу Fire Cells Group.
У листі Ассаулюк просить вважати винними у мінуванні журналісток «Радіо Свобода» — Ірину Сисак, Валерію Єгошину та Юлію Хімерік. 8 жовтня вони опублікували матеріал про те, як російська спецслужба вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ.
Ассаулюк живе в окупованому Криму та має російський паспорт, з’ясували «Схеми». Група Fire Cells Group, яка нібито взяла на себе відповідальність за «масові мінування», у соцмережах активно закликає палити авто українських військових. Представники групи також розсилали повідомлення про «вбивства за винагороду» державних топпосадовців України.
Поліція вже перевірила офіс «Радіо Свобода» в Києві — вибухівки не знайшли. В СБУ кажуть, що випадок варто розглядати як ІПСО, спрямоване на поширення паніки. Тим часом президент «Радіо Свобода» Стівен Капус зазначив, що видання підтримає журналісток, імена яких згадувалися в листах.
В СБУ повідомили «Схемам», що випадок варто розглядати як ІПСО, спрямоване на поширення паніки.
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