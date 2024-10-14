«Масове замінування» - повідомлення розіслали терористи, які закликають палити авто українських військових

https://racurs.ua/ua/n200243-masove-zaminuvannya-povidomlennya-rozislaly-terorysty-yaki-zaklykaut-palyty-avto-ukrayinskyh.html

Ракурс

Хвиля повідомлень про «масове замінування» прокотилася 14 жовтня в Україні.

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По Україні анонімно повідомили про масові замінування будівель — від органів державної влади до редакцій медіа. Поліція це перевіряла.

Вибухівку шукали у школах, міськрадах, будівлях Мінкультури, приміщеннях Вищої ради правосуддя та Київського апеляційного суду, інших установах Києва, а ще на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.

Понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України.

Про замінування свого офісу повідомляло й українське видання LIGA.net. Перевірка встановила, що небезпеки нема — працівники вже повернулись до роботи.

На електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів розіслали анонімні листи про замінування їхніх будівель. Відправник, який представився Олександром Ассаулюком, обіцяв дистанційно підірвати заміновані приміщення. Відповідальність за це він покладає на терористичну групу Fire Cells Group.