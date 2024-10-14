Аноніми надіслали листи про замінування 60 дипустанов України за кордоном

https://racurs.ua/ua/n200236-anonimy-nadislaly-lysty-pro-zaminuvannya-60-dypustanov-ukrayiny-za-kordonom.html

Ракурс

У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Ця кількість продовжує зростати.

.

Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України, повідомила прес-служба МЗС.

Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.

У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок.

У МЗС уточнили, що ця масована хвиля жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.