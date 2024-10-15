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Ракурс
В Ровенской области подорвался мотоциклист, фото: Александр Коваль

Мотоциклист подорвался в пограничной зоне на Ровенщине (ФОТО)

15 окт 2024, 14:16
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На Рівненщині, рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, підірвався мотоцикліст.


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Чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно міни». Про це сьогодні, 15 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці розповів очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту, — зазначив Коваль.

Коваль наголошує, що на кордоні діють режимні обмеження — перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.

Це не жарти, а пряма загроза вашому життю. Рівненська ОДА спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема, продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки — небезпечні. Будьте відповідальні і обережні, — наголосив він.

На Рівненщині підірвався мотоцикліст, фото: Олександр Коваль

Источник: Ракурс


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