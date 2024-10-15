На Рівненщині підірвався мотоцикліст, фото: Олександр Коваль

https://racurs.ua/ua/n200258-motocyklist-pidirvavsya-u-prykordonniy-zoni-na-rivnenschyni-foto.html

Ракурс

На Рівненщині, рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, підірвався мотоцикліст.

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Чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно міни». Про це сьогодні, 15 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці розповів очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Його життю наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту, — зазначив Коваль.

Коваль наголошує, що на кордоні діють режимні обмеження — перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.