Підліток намагався розібрати Shahed та підірвався на Одещині. Фото: НПУ

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Підліток трагічно загинув внаслідок вибуху в Одеській області.

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Виявилося, що 15-річний підліток намагався за допомогою молотка та «болгарки» розібрати бойову частину російського дрона-камікадзе Shahed. Частини дрону він знайшов у лісосмузі та притягнув у двір свого будинку. Про це повідомило видання «Думська» з посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що після чергового удару пролунав вибух і спалахнула пожежа. Дитина від одержаних травм померла на місці.

Матір хлопчини, яка в цей момент перебувала у будинку, без зовнішніх пошкоджень госпіталізували у шоковому стані.

Факт загибелі підлітка від вибуху підтвердили в поліції Одеської області. За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Закликаємо дорослих та дітей бути дуже уважними та обережними, адже в країні війна і будь-де можна натрапити на небезпечні предмети. При виявленні бойових припасів, снарядів, мін тощо, або підозрілих предметів не торкайтеся їх, а невідкладно повідомляйте на спецлінію Національної поліції «102» або Державної служби з надзвичайних ситуацій «101», — зазначили в обласному управлінні.

Нагадаємо, 24 червня у Харківській області двоє людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на протитанкову міну. Трагедія сталася у прифронтовому селі Слобожанське Харківського району.

Джерело: «Думська»