Россияне должны почувствовать, что их царь геополитически проиграл - как Зеленский представил план победы в Раде

https://racurs.ua/n200291-rossiyane-doljny-pochuvstvovat-chto-ih-car-geopoliticheski-proigral-kak-zelenskiy-predstavil.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня у Раді представив план перемоги.

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Ми зможемо закінчити війну не пізніше як 2025 року, якщо план підтримають у світі… Росіяни повинні це відчувати — їхній цар програв геополітично світу. Якщо ми зараз не посилимося, путін посилиться наступного року — так, щоб назавжди забути про дипломатію. росія має програти у війні — і це не заморозка, не торгівля територіями, — такими тезами президент пояснив необхідність підтримки плану.

Головна мета плану — примусити росію бути на саміті миру

Основні пункти плану перемоги, які раніше показали у США, Великій Британії, Італії, Франції та Німеччині такі:

Запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зміцнення оборони. Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет; доступ до розвідданих партнерів.

Стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості.

Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.

Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам, але про них не говоритимуть публічно. Зеленський заявив, якщо все «буде йти по плану», то війну можна закінчити до кінця наступного року.