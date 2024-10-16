Росіяни повинні відчути, що їхній цар геополітично програв - як Зеленський представив план перемоги у Раді

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Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня у Раді представив план перемоги.

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Ми зможемо закінчити війну не пізніше як 2025 року, якщо план підтримають у світі… Росіяни повинні це відчувати — їхній цар програв геополітично світу. Якщо ми зараз не посилимося, путін посилиться наступного року — так, щоб назавжди забути про дипломатію. росія має програти у війні — і це не заморозка, не торгівля територіями, — такими тезами президент пояснив необхідність підтримки плану.

Головна мета плану — примусити росію бути на саміті миру

Основні пункти плану перемоги, які раніше показали у США, Великій Британії, Італії, Франції та Німеччині такі:

Запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зміцнення оборони. Пункт включає продовження операцій на території росії та зняття обмежень щодо ударів по її території; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет; доступ до розвідданих партнерів.

Оборонний пункт Плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги, додав президент.

Стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії росії і звузить її можливості. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії.

Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами.

Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові. Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після війни

Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам, але про них не говоритимуть публічно. Зеленський заявив, якщо все «буде йти по плану», то війну можна закінчити до кінця наступного року.