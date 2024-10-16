https://racurs.ua/n200293-polovina-oproshennyh-doverili-by-vlast-posle-voyny-partii-voennyh-centr-razumkova.html

Ракурс

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових.

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Так вважають 47% опитаних українців Центром Разумкова.

24% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 21% ˗ з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% ˗ з організацій громадянського суспільства, 17% ˗ з уже існуючих політичних партій, 9% ˗ з бізнес-середовища.

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 52% жителів західного і центрального регіонів, 36% ˗ південного і 35% ˗ східного регіону.

Раніше «Ракурс» писав, що, попри те, що політичним партіям довіряють лише 15% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (27%).

Але лише 28% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни, більшість опитаних (56%) ставляться до цього негативно.

Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до президента України. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 17% підтримали б такі вибори (не підтримали б ˗ 69%), тоді як серед тих, хто йому не довіряє ˗ відповідно 41% і 42%.

Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентськихвиборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 23% підтримали б такі вибори (не підтримали б ˗ 63,5%), а серед тих, хто їй не довіряє ˗ відповідно 30% і 54%.

Що відомо про опитування

Це результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-faceпроводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкамиросійської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.