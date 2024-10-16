Рашисты усилили свое присутствие на Кинбурнской косе

Российское присутствие на Кинбурнской косе усилилось, фото: EuroUA.com

https://racurs.ua/n200301-rashisty-usilili-svoe-prisutstvie-na-kinburnskoy-kose.html

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Російські війська посилили свою присутність на Кінбурнській косі.

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Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє агентство «Укрінформ».

Кінбурнська коса — це саме той… плацдарм, звідки зручно вести обстріли і Очакова, і прибережних територій, але здійснювати звідти якісь наступи, форсування, доволі проблематично, — зазначив він. — А посилили вони (окупанти — ред.) свій контингент там для того, щоб убезпечити себе, щоб наші сили не форсували цю косу, не прагнули захопити там плацдарм.

За словами Волошина, окупанти посилили свою присутність на Кінбурнській косі кілька тижнів тому. Крім того, загарбники перекинули на Тендрівську косу дивізіон річкових катерів із Севастополя для посилення оборони цього напрямку.

Джерело: «Укрінформ»