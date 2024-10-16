Состав нового пакета военной помощи для Украины назвал Пентагон

Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n200310-sostav-novogo-paketa-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-nazval-pentagon.html

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Міноборони США розкрило детальний вміст пакета військової допомоги Україні на суму 425 млн дол., оголошений сьогодні, 16 жовтня, президентом Джо Байденом.

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Пакет виділяється за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), за якою озброєння постачається із складів армії США. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.

До складу пакета входять: