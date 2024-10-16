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Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: «Милитарный»

Состав нового пакета военной помощи для Украины назвал Пентагон

16 окт 2024, 22:41
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Міноборони США розкрило детальний вміст пакета військової допомоги Україні на суму 425 млн дол., оголошений сьогодні, 16 жовтня, президентом Джо Байденом.


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Пакет виділяється за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), за якою озброєння постачається із складів армії США. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.

До складу пакета входять:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS:
  • ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • транспортні засоби HMMWV;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати, тепловізори та тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Источник: Ракурс


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