Складові нового пакета військової допомоги для України назвав Пентагон

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Міноборони США розкрило детальний вміст пакета військової допомоги Україні на суму 425 млн дол., оголошений сьогодні, 16 жовтня, президентом Джо Байденом.
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Пакет виділяється за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), за якою озброєння постачається із складів армії США. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.
До складу пакета входять:
- додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS:
- ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- транспортні засоби HMMWV;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати, тепловізори та тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
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