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Удаление остатков ракеты на Киевщине, фото: ГСЧС

Остатки ракеты X-55 изъяли на Киевщине (ФОТО)

17 окт 2024, 21:00
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На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55.


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Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів Вишгородського району та звернулися за допомогою, — вказано в повідомленні. — Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС прибули на місце події та вилучили безпечні залишки ракети.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета не слід чіпати його і потрібно повідомляти про знахідку за номером 101.

Вилучення залишків ракети на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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