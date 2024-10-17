Вилучення залишків ракети на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200336-zalyshky-rakety-x-55-vyluchyly-na-kyyivschyni-foto.html

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На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55.

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Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів Вишгородського району та звернулися за допомогою, — вказано в повідомленні. — Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС прибули на місце події та вилучили безпечні залишки ракети.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета не слід чіпати його і потрібно повідомляти про знахідку за номером 101.