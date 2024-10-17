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Ракурс
Вилучення залишків ракети на Київщині, фото: ДСНС

Залишки ракети X-55 вилучили на Київщині (ФОТО)

17 жов 2024, 21:00
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На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55.


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Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів Вишгородського району та звернулися за допомогою, — вказано в повідомленні. — Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС прибули на місце події та вилучили безпечні залишки ракети.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета не слід чіпати його і потрібно повідомляти про знахідку за номером 101.

Вилучення залишків ракети на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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