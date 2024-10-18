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Ракурс
Последствия российского обстрела Лимана, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли Лиман на Донетчине — возникли пожары в домах (ФОТО)

18 окт 2024, 11:39
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Російські загарбники обстріляли місто Лиман на Донеччині — виникли пожежі у житлових будинках.


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на території Донецької області. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки російсьокого обстрілу Лиману, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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