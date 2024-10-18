Последствия российского обстрела Лимана, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200348-rashisty-obstrelyali-liman-na-donetchine-voznikli-pojary-v-domah-foto.html

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Російські загарбники обстріляли місто Лиман на Донеччині — виникли пожежі у житлових будинках.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на території Донецької області. На щастя, ніхто не постраждав.