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Последствия российского обстрела Лимана, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли Лиман на Донетчине — возникли пожары в домах (ФОТО)https://racurs.ua/n200348-rashisty-obstrelyali-liman-na-donetchine-voznikli-pojary-v-domah-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Лиман на Донеччині — виникли пожежі у житлових будинках.
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на території Донецької області. На щастя, ніхто не постраждав.
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